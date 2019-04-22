(Görüntülü) Mardinli turizmcilerde bayram tatili sevinci (ÖZEL) 

Mardin Turizm Yatırımcıları ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, 9 günlük tatil haberi biz turizmcileri çok sevindirdi şimdiden rezervasyonlarımız dolmak üzere dedi.

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılması Mardin'deki turizmcileri sevindirdi. 7 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Mardin, son dönemlerde günlük turist ziyareti ile dünyanın gözde kentlerinden biri oldu. Mardin Turizm Yatırımcıları ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Kentteki yatak kapasitesinin misafirhanelerle birlikte 10 binin üzerinde olduğunu anlatan Güngör, şu an yatak doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti. Güngör, Bu ay zaten doluluk oranımız yüzde yüzlerdeydi. Bayram tatili haberi ile şimdiden çok yoğun rağbet görüyoruz. Gerek iç pazardan, gerekse de dış pazardan çok yoğun talepler var. 9 günlük tatil haberi biz turizmcileri çok sevindirdi şimdiden rezervasyonlarımız dolmak üzere. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye?deki her 10 kişiden 7'si Mardin?i görmek istiyormuş. Şehrimize gelecek misafirlerimize tavsiyemiz, rezervasyonlarını şimdiden yapmaları. Çünkü otellerde ciddi anlamda bir yoğunluk var, şimdiden yerlerini ayırtsınlar dedi.

'4 AYDA 1 MİLYON YERLİ YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ'

Güngör, geçtiğimiz yıl günü birlik ziyaretçilerle birlikte 3 milyonun üzerinde yerli yabancı turistin Mardin'i ziyaret ettiğini, bu yılın ilk 4 ayında ise yaklaşık 1 milyon yerli yabancı turisti ağırladıklarını söyledi. Güngör, Yılsonu itibarı ile 5 milyon yerli yabancı turistin Mardin'i ziyaret etmesini bekliyoruz. Mardin'de bulunan otellerin yanısıra tarihi butik oteller de Nisan ayı sonuna kadar dolu olduğu için özel araçları ile gelen turistler konaklama sorunu yaşıyor. Kente gelen turistler bölge illerde konaklamak zorunda kalıyor diye konuştu.

'BU YIL DA GEÇEN YIL GİBİ TURİST BEREKETİ YAŞIYORUZ'

Daha çok yurtdışından gelen turistleri ağırlayan bir otel sahibi Sabahattin Evrensel de, bayram tatilinin daha çok yurtiçinden gelen ziyaretçileri sevindirdiğini söyledi. Ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşayan turizm esnafına bu haberin rahat bir nefes aldırtacağını anlatan Evrensel, şunları söyledi

UNECO Dünya Mirası listesine aday olan tarihi Mardin'de yoğun bir şekilde sokak ıslah ve tarihi mekan restorasyonları yapılmaktadır. Bütün bu tanıtım ve restorasyon çalışmaları tarihi kenti farklı bir görünüme kavuşturdu. Turizm sezonu başladığı günden beri yoğun bir turist akını yaşanmaktadır. Otelimiz Haziran ayı sonuna kadar dolu. Bu yıl da geçen yıl gibi turist bereketi yaşıyoruz. Esnafı da turizmcisi de herkes bu yoğun turist akınından yararlanıyor.