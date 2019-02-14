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(Görüntülü) 'Mardinli Marilyn'den eşekle kanepe taşınmasına tepki

MARDİN'de kanepeleri eşeğin sırtında taşıyan 2 kişi tepki çekti. Önceki gün meydana gelen olayda, kimlikleri belirsiz 2 kişi, bir eşeğin sırtına onlarca kilo ağırlığındaki 2 kanepeyi yükleyerek taşıttı. Birinci Cadde'de eşekle...

MARDİN'de kanepeleri eşeğin sırtında taşıyan 2 kişi tepki çekti. Önceki gün meydana gelen olayda, kimlikleri belirsiz 2 kişi, bir eşeğin sırtına onlarca kilo ağırlığındaki 2 kanepeyi yükleyerek taşıttı. Birinci Cadde'de eşekle kanepeleri taşıyan kişileri görüp peşinden koşan ve kentte ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle dikkat çeken Melek Akarmut, tepki gösterdi. Eşeğin yürüyemez haldeki durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Akarmut'un tepki gösterdiği kişiler, "Seni ilgilendiren bir şey var mı?" diyerek yola devam ettiler.

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