(Görüntülü) Mardin - 'Hayat tamircisi' bu kez felçli kuzuya yürüteç yaptı (YENİDEN)
18 Haziran 2018 Pazartesi 23:48
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