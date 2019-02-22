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(Görüntülü) Mardin'de kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı 1 ölü, 4 yaralı 

MARDİN'de husumetli olduğu aile ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, ailenin aracına silahlı saldırıda bulundu. Araçtaki Ömer Sincar (35) hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kovalamaca...

MARDİN'de husumetli olduğu aile ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, ailenin aracına silahlı saldırıda bulundu. Araçtaki Ömer Sincar (35) hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganlardan biri kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaralanarak yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Aktaş ailesinden 2 kişi husumetli olduğu Sincar ailesi ile karşılaştı. Sincar ailesi fertlerinin hafif ticari araç içinde kırmızı ışıkta beklediğini gören 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araca ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan Ömer Sincar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine yakın olan polis, silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Ekipler saldırganların kaçtığını görünce kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında saldırganlardan biri polis tarafından vurularak yaralandı. Yakalanan yaralı saldırgan ve Sincar ailesindeki 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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