MARDİN'de, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkan aday tanıtımı toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde marşının okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü) Mardin'de HDP il eş başkanı tutuklandı
MARDİN'de, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkan aday tanıtımı toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde marşının okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden HDP İl Eş...
19 Şubat 2019 Salı 11:09
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