Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

(Görüntülü) Mardin'de gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

MARDİN'de sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin, toplu yaralanma olaylarına yaklaşım, afetlerde haberleşme becerilerinin artırılmasına yönelik düzenledikleri trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü...

MARDİN'de sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin, toplu yaralanma olaylarına yaklaşım, afetlerde haberleşme becerilerinin artırılmasına yönelik düzenledikleri trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt'te görev yanan UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerinin de katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı. 150 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, toplu yaralanma olaylarına yaklaşım, afetlerde haberleşme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Artuklu ilçesine bağlı Sultan köyünde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, üç araç ve bir tankerin karıştığı trafik kazası sonrası acil çağrı merkezine ihbarın gelmesi sonucu olay yerine UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tatbikatı izleyen Mardin Valisi Mustafa Yaman, olası afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahale etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328