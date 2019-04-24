(Görüntülü) 'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası

İzmit'te, apartmanın önünde bulunan 2 ağaç, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla üst kısımlardan kesildi.
Arızlı Caddesi'nde, apartmanın önündeki 2 ağacın üst kısımları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Ağaçların, binanın önündeki deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, ağaçların üst taraflarından kesilmesine tepki gösterdi.
Görüntü Dökümü
İzmit'te, apartmanın önünde bulunan 2 ağaç, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla üst kısımlardan kesildi.