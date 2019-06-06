(Görüntülü) Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye...
06 Haziran 2019 Perşembe 14:04
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı. Olay, dün Pülümür ilçesindeki Kırdım köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya giden Seyit Ali Demir, saat 14.00 sıralarında, kayalık alan üzerindeyken dengesini kaybederek düştü. Demir'in uçuruma düştüğünü fark eden arkadaşları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından saat 16.00 sıralarında olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Demir'in düştüğü yere araçla ulaşım sağlanamayınca ekipler 4 saatlik yürüme mesafesinin ardından bölgeye ulaştı. AFAD ekiplerince bacağından yaralı halde mahsur kaldığı yerden kurtarılan Demir, sedyeye alınarak 4 saatlik zorlu yürüyüş sonrası, geceyarısı Kayabel köyüne getirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Demir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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