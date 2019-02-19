(Görüntülü) Mansur Yavaş Önceliklerimden biri, turizm olacak -2

OSTİM YÖNETİMİNE ZİYARET

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Yavaş'a; İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Turan Gündoğan Mansur eşlik etti.

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) ve Orman Sanayi İş Adamları Derneği (ORSİAD) başkanları ile bir araya gelen Mansur Yavaş, rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin "Sol zihniyetin tüm dünyada yaptığı belediyeciliği biliyoruz. Kafalarından devrim fikri hala geçmiş değil" sözüyle başlayan 'su' tartışmasına değindi. Yavaş, "Benim kafamdakini tüm Türkiye biliyor. 'Kirli siyaset bitti' dedik ama sürdürmek isteyenler var. Biz işimizi yapacağız. 1 katrilyon para kazanmışlar, 1 katrilyon 600 milyar da yine ASKİ'nin belediyeden alacağı var. Bunları hesap ettiğiniz zaman Ankara?nın cebinden çıkan para ortada. Onlar cüzdanı ile düşünüyor biz vicdanımızla" diye konuştu.

'PROJELERİMİZ İÇİNDE 58,4 KİLOMETRE METRO VAR'

Mansur Yavaş, Ankaralıların yıllardır toplu taşımada sıkıntı çektiğini belirterek, "Ankara'da yıllardır toplu ulaşım, toplu taşıma, metro raylı sistemler ve bununla ilgili ulaşım yapılmasına dair bir zihniyet olmadı. Alt- üst geçişlerle trafiği çözmeye çalıştılar. O zaman bilim adamları söyledi. Meslek odaları ve üniversiteler itiraz etti. Alt- üst geçişlerin kısmi bir rahatlama yapacağını ancak asla ve asla Ankara'daki trafik problemini çözmeyeceğini söylediler. Bugün yine yaptığımız anketlerde en büyük probleminiz ne dediğimiz zaman yine ulaşım çıkıyor. Bizim projelerimiz içinde 58,4 kilometre metro var. Bunu havadan raylı sistemlerle elektrikli ve güneş enerjili sistemlerle trambüslerle destekleyeceğiz. Bizim birinci önceliğimiz bu olacak" dedi.

Ankara'nın merkezine özel araçlarla gelinmesini istemediğini belirten Yavaş, "Durumu iyi olmayanlar; araba sahibi oluyor, geceleri ulaşım yok Ankara'da, diye. Yurt dışına gittiğimiz zaman özeniyoruz, her yerde metro var. Ankapark yapılırken, 'Halktan 1 lira alınmadı' dediler. Oraya 5 milyon parayı gömdüler. Kimin parası bu? Devlette sesini çıkarmadı" diye konuştu.

'SİZLERİN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ'

Mansur Yavaş, Ankapark gibi büyük projeler yapılırken, OSTİM'den faydalanılmadığını, sanayicilerin, iş insanlarının da buna itiraz etmediğini savundu. Proje sırasında OSTİM'den alışveriş yapılmadığının hep söylendiğini kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

"Seçtiğiniz belediye başkanı şehrin ekonomisini nasıl kalkındıracak? Bunları düşünmeniz gerekir. İnsanları korkutmak suretiyle oy alıyorlar. Ankara'nın suyu, ulaşımı pahalı. Fakir fukara bundan etkileniyor. 2014 yılında söyledim. 'Otopark gelirleri birilerine gidiyor'. 'Yok ya o kadar değil' dediler. Ankara olarak sanayiciye kim destek olacak, kaynakları iyi kullanacak mı; bunlara bakmak lazım. 8 milyar dolar rant elde edildiğini söyledim. Kimse itiraz etmedi, 'Bunları büyükşehir belediyesine aktaramıyoruz' dediler. Bundan sonra imar yönetmeliğine belediye kararı ile bu rantların belediye aktarılmasına ayrıca bir kısmın da ihtiyacı olan insanlara ucuz konut olarak sağlayacağız. Belediye başkanının çok fazla yetkisi var. Bizler sizin paranızı harcıyoruz. Sizlerin görüşünü alacağız. Sizlerin işleri azaldığı zaman istihdam azalıyor. Ben olsam o Ankapark'ı yapmak yerine fuar alanı yapardım. Organize sanayiye destek olmak bunlar öncelik. İş adamının önünü açmadığın zaman bunların sonuçlarına herkes katlanıyor. Bunları sizler yapacaksınız. Suçlusunuz, neden itiraz etmediniz?"