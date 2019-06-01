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(Görüntülü) Manisa'da veliler öğrencilerden daha heyecanlıydı

Cemil SEVAL / MANİSA, () - MANİSA'da, 16 bin 947 ortaokul öğrencisi, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Öğrenciler sınavda, aileleri ise çocuklarını beklerken ter döktü. Manisa'da 16 bin 947 öğrenci 940 salonda sınava girdi. Öğrenciler...

Cemil SEVAL / MANİSA, () - MANİSA'da, 16 bin 947 ortaokul öğrencisi, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Öğrenciler sınavda, aileleri ise çocuklarını beklerken ter döktü.

Manisa'da 16 bin 947 öğrenci 940 salonda sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Okulları gezerek yetkililerden sınavla ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Oturum sonucunda görüştüğümüz öğrenciler genelde sorulardan çok memnun olduklarını, bekledikleri gibi bulduklarını, herhangi bir sürpriz yaşamadıklarını ifade etti. Onların bir anlamda sınav stresini aşmış olması ve sınavda yaptıklarıyla ilişkili mutlu görünmeleri bizleri de mutlu etti. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. Öğrenci velisi Güzin Yılmaz (42) da, "Oğlumuza destek olmak için buradayız. Bütün sene çalıştılar. Emek verdiler. İnşallah emekleri boşa gitmez" dedi. Veli Hasan Apaydın (49) ise, "En büyük temennimiz başarılı olması. İleride ülkemize, memleketimize faydalı birer evlat olmaları en büyük isteğimiz. Bugün işimizi, gücümüzü bıraktık. Yavrularımızın sınavdan çıkışlarını bekliyoruz. Biz veliler olarak onlardan daha heyecanlıyız" diye konuştu.

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