(Görüntülü) Manisa'da TOKİ konut belirleme kuraları çekildi

MANİSA'da yüzlerce ailenin ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2'nci etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği kuralar çekildi.



Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü proje için 'konut belirleme kurası' çekildi. Akgedik Yunuskent Projesi'nin 1500 konutun yer aldığı 2'nci etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirlendiği şerefiyeli-maliyetli kura çekimi, Muradiye Sosyal Tesisleri içerisinde noter huzurunda gerçekleştirildi. 3+1 konutların kura çekimine AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, protokol üyeleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.



'İNSANLARIMIZ DEVLETİMİZE, MİLLETMİZE DUA EDİYOR'



TOKİ konutlarının yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlk etaptan itibaren halkımız burada yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi buradaki konutlarımız yatay mimari. En fazla beş, altı kat. Manisa'ya, Türkiye'ye örnek çalışmalar. TOKİ 1 milyona yakın konut yaptı. Özellikle 2002'den bu yana çok hızlı çalışıyor. Her yerde konut yapıyor, hastane yapıyor, sınırlarda askeri karakollar yapıyor, cami yapıyor, adliye sarayları yapıyor. Şehirleşmeyle ilgili aklınıza ne geliyorsa hemen hemen hepsini yapıyor. Yaptıktan sonra vatandaşlarımıza çok uygun taksitlerle 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi uzun vadeli taksitlerle adeta kira öder gibi konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor" dedi.



Geçen yıl 1100 konutun sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Başkan Çerçi, şimdi ise 1500 konutta çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Çerçi, "Emin olun evlerin bulunduğu bölgenin iklimi çok güzel. Güzel bir coğrafya. Vatandaşlarımızın evine misafir oluyoruz. İnsanlarımız devletimize, milletimize dua ediyor. 1000 konutluk 3'üncü etap müracaatları başladı. 22 Mart'a kadar devam edecek. Önemli olan, birinci derdimiz hiç evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. TOKİ, insanları ev sahibi yapıyor " diye konuştu.



AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de hak sahiplerine konutlarının hayırlı olmasını diledi.



KURA ÇEKİMİ YAPILDI



Konuşmaların ardından protokol üyeleri kura çekimini başlattı. İlk olarak başvuruda bulunan hak sahibi toplam 17 gazi ve şehit yakını ile 75 engelli için kura çekilişi, protokol üyeleri tarafından yapıldı.



'MUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ'



Hak sahibi olan Güneydoğu gazisi Adnan Kaya (45), "2'nci Etap TOKİ konutlarımız şehit yakınları ve gazilerimize hayırlı olsun. Güzel bir kura oldu. Mutluyuz, heyecanlıyız. 15 yıldır kirada oturuyoruz. Şimdi bir ev sahibi olacağız. Bittiğinde taşınacağım. Örnek daireleri gezeceğiz. TOKİ'yi güzel yaşam alanları sunduğu için tercih ettim. 4 kişilik bir aileyiz. Bize, zemin katta 3+1 daire çıktı" dedi.



'İNŞALLAH HERKES EV SAHİBİ OLUR'



Özel bir şirkette personel sorumlusu İkram Akboğa (30), "Kurada şansıma 3+1 ev çıktı. Dairemin yerini de öğrendim. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah herkes ev sahibi olur. Şu an ailemle yaşıyorum. 4 yıldır kiradaydık. 7 kişilik bir aileyiz. Yaşam alanlarının fazla olması, olanaklarının iyi olması, sağlam ve dayanıklı olması nedeniyle TOKİ konutlarını tercih ettik. Evim bitince, evlenmeyi düşünüyorum" dedi.



'TOKİ SAYESİNDE EVİMİZ OLACAK'



Vakıfbank Türk Birliği İlkokulu Müdürü Yener Tekin (60), "Eşim TOKİ'ye başvurdu. Ancak kendisi çalıştığı için annesi Sakarya'dan gelip kura sevincine ortak olmak istedi. Bugüne kadar evimiz yoktu, TOKİ sayesinde evimiz olacak. Yıllar sonra ev sahibi olmanın heyecanını yaşıyoruz. TOKİ orta ölçekli ailelere, dar gelirli ailelere hitap ettiği için bizler de tercih ettik. İki çocuğumuz var. Evimiz bize iyi gelecek. TOKİ ödeme konusunda güzel avantajlar sağlıyor. Bizim gibi vatandaşlar için daha seçenekli bir durum sunuyor" diye konuştu.



'EV SAHİBİ OLDUM ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM'



Ev kadını, evli ve bir çocuk annesi Rukiye Mızırak (28) "2'nci etaba başvurmuştum. Hak sahibi oldum. 2 yaşında bir çocuğum var. İnşallah mutlu mesut, sağlıklı yaşayacağız. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evin borcunu ödeyebilmek için ben de çalışıp, eşime destek olacağım" dedi.



'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'



Evli ve bir çocuk babası fabrika işçisi Ümit Taylan (34), "Ben kendimi bildim bileli ev sahibi değilim. Nasipse TOKİ sayesinde evimiz olacak. Çok güzel bir duygu. Belki de evi alma şansımız bu şartlarda gerçekten çok zor. Bundan dolayı sevinçliyiz" dedi.





