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(Görüntülü) Manisa'da ramazan davulcuları iş başında

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, ilk sahur için iş başı yaptı. Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, sahur vaktinin gelmesi ile birlikte işbaşı yaptı. Sokak sokak gezip vatandaşları sahura kaldıran ramazan...

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, ilk sahur için iş başı yaptı.

Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, sahur vaktinin gelmesi ile birlikte işbaşı yaptı. Sokak sokak gezip vatandaşları sahura kaldıran ramazan davulcuları maniler de söyledi.

Mansa'da 35 yıldır Ramazan aylarında davul çalarak oruç tutmak isteyen vatandaşları uyandırmaya çabaladığını belirten evli 3 çocuk babası Ercan Alptekin (48), "Eskiden Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklerdik. Sahur vakitlerinde davul çalıp, maniler söyleyerek, oruç tutmalarını sağladığımızda bizlere bahşiş verirlerdi, şimdi vatandaş yatağından kalkıp ta 1 lirayı bile vermeyi çok görüyor. Artık eskisi gibi değil hiç birşey. Ama yine de çok şükür ekmeğimizi bir şekilde kazanıyoruz" dedi.
 

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