(Görüntülü) Manisa'da ilk teravih namazı kılındı

MANİSA'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. On binlerce Manisalı ilk teravih namazına akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravihi için Manisalılar camileri doldurdu. Kentte en çok ilgi gösterilen camiler arasında tarihi Hatuniye, Sultan ve Muradiye yer aldı. Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri Muradiye Camisi ve Külliyesi'ne ilk teravih namazını kılmak için gelen bazı vatandaşlar, yer kalmadığı için avluda saf tuttu. İlk teravihe kadın, erkek, yaşlı ve genç çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, namaz öncesinde Ramazan ayının fazileti, farz ibadetlerinin önemi, Orucun İslam'daki yeri ve faydaları hakkında vaaz verdi.