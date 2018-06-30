(Görüntülü) Manisa'da 63 bin 965 öğrenci YKS'ye girdi
30 Haziran 2018 Cumartesi 12:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün...
- 2Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün...
- 3'Yemeğin ne olduğuna aile, ne kadar...
- 4Başında 1 kiloluk kitleyle doğan bebek...
- 5Yrd. Doç. Adıgüzel: 2-6 yaş aralığında...
- 6Kardeşine böbreğini verdi
- 7Kardeşine böbreğini verdi
- 8(Görüntülü) Kök hücre nakli için...
- 9Uyuşturucuya başlama ve bırakma sebebi...
- 10Ebeveynlerin yüzde 60'ı çocuklarının...
- 1YKS’nin ilk turu yapıldı
- 2Otomobilde unuttuğu kimliğini almaya gidince,...
- 31 dakika ile sınavı kaçırdı
- 4(Görüntülü) YKS öncesi küpe krizi...
- 5(Görüntülü) YKS öncesi küpe krizi...
- 6YKS öncesi küpe krizi yaşandı; 15 dakika...
- 7YKS öncesi küpe krizi yaşandı; 15 dakika...
- 8YKS öncesi küpe krizi yaşandı; 15 dakika...
- 9Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı
- 10Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Öğrenci ve velilerden '1 dakika'...
- 2Yuto Nagatomo resmen Galatasaray'da
- 3Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu:...
- 41 dakikayla sınava alınmayan Kader, ağladı
- 5YKS’nin ilk turu yapıldı
- 6Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Küçülmezsek...
- 7Otomobilde unuttuğu kimliğini almaya gidince,...
- 8Aynı bölgeye ikinci kez ÇED izni
- 9Denizlispor Afyon'da kampa girdi
- 10Genç kızın ölümüyle ilgili dava
- 11Kırıkkale merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu:...
- 121 dakika ile sınavı kaçırdı
- 13Taş ocağı patlamasından yaralı kurtulan...
- 14Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün...
- 15Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün...
- 16 15 DAKİKA KURALINA TAKILDILAR
- 17Akhisar'da Emrah Eren çok mutlu
- 18(Görüntülü) Van'da ömrü tamamlanmış...
- 19Tacizciyi pantolunundan çıkarttığı...
- 20(Görüntülü) 1 dakika ile sınava alınmayan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:07
|05:28
|13:19
|17:20
|20:48
|22:49