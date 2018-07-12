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(Görüntülü) Manavgat'ta motosiklet festivali heyecanı

Mithat ABAKAN Manavgat(Antalya), () MANAVGAT Belediyesi tarafından bu sene 8'incisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali gösteriler ve konserlerle devam etti. Titreyengöl- Boğaz mevkisinde yapılan Motosiklet Festivali'ne Türkiye'nin...

Mithat ABAKAN Manavgat(Antalya), () MANAVGAT Belediyesi tarafından bu sene 8'incisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali gösteriler ve konserlerle devam etti. Titreyengöl- Boğaz mevkisinde yapılan Motosiklet Festivali'ne Türkiye'nin tüm illerinden, Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden gelen motosiklet kulüplerinden 5 bine yakın motosiklet tutkunu katıldı. Festival kapsamında çeşitli gösteriler sergilenirken, dünyaca ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus da sahne aldı. Boğaz Otel önüne kurulan alana gelen Mokus, gerçekleştirdiği etkileyici ve heyecan dolu gösterisiyle motosiklet tutkunlarının olduğu kadar Manavgat halkının da sevgisini kazandı. Mokus yaptığı şovlarla yaklaşık 30 dakika izleyenlerin nefesini kesti. Gösteri sırasında bir ara motosikletin hakimiyetini kaybeden Mokus, gazetecilerin arasına dalmaktan son anda kurtuldu. Festivalin ilk gününde gece sahne alan Retrobüs grubu söylediği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Festivalde bu gece Haluk Levent hayranlarıyla buluşacak.

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