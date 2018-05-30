(Görüntülü) Manavgat'ta macera parkı için 300'den fazla ağaç kesildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ihaleyle 'macera parkı zipline hattı' yapılması amacıyla özel bir firmaya verilen milli park alanında 300'den fazla kızılçam kesildi. Mahalle Muhtarı Erdal Koyun, "Bu işe en başından beri karşıydık. Burada macera parkı yapmak için 300'den fazla gencecik kızılçam ağacını kesmişler. Bu Allah'tan reva mı?" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan Gaziler Mahallesi Küvez mevkiinde ormanlık alan içerisine 'macera parkı zipline hattı yapılması' için ihaleye çıkıldı. Geçen yıl mayıs ayında yapılan ihaleyi özel bir firma kazandı. Macera parkı zipline hattı için 150 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir alanda bulunan çam ağaçları Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün izni ve bilgisi dahilinde dün kesildi. 'EN BAŞINDAN BERİ KARŞIYDIK' Gaziler Mahalle Muhtarı Erdal Koyun, projeye ilk baştan beri ağaçların kesileceği gerekçesiyle karşı çıktıklarını söyledi. Dün işi nedeniyle mahallede olmadığı zaman firma çalışanlarının gelerek 300'den fazla kızılçamı kestiğini kaydeden Erdal Koyun, "Bu işe en başından beri karşıydık. Burada macera parkı yapmak için 300'den fazla gencecik kızılçam ağacını kesmişler. Bu Allah'tan reva mı? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda 'ağaç dikin' diye herkese tohum gönderirken, bu yapılanı anlayamıyoruz" dedi. 'BELKİ 1000'DEN FAZLA AĞAÇ KESECEKLER' Ağaç kesiminin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Erdal Koyun, "Sadece bu kadarla kalsalar iyi. Bu macera parkını yapmak için belki 1000'den fazla ağaç kesecekler. Kesilecek ağaçları plakayla işaretlemişler. BİMER'e, CİMER'e her yere başvuracağım" diye konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yapılan faaliyetin izinli olduğunu kaydetti.