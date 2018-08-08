Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),() ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta dilenci operasyonu düzenlendi.Zabıta ekipleri Manavgat'ta turistlerin yoğun bulunduğu Antalya ve İbrahim Sırrı Sözen caddelerinde dilencilere yönelik denetim yaptı. Ekipler dilencilik yaptığı belirlenen çok sayıda kişiyi Zabıta Karakolu'na götürdü. Dilenenler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konuldu.
(Görüntülü) Manavgat'ta dilenci operasyonu
Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),() ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta dilenci operasyonu düzenlendi.Zabıta ekipleri Manavgat'ta turistlerin yoğun bulunduğu Antalya...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:11
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