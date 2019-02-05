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(Görüntülü) Manavgat Şelalesi tesisleri 1 aydır su altında

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde etkili olan aşırı yağış ve barajlardan su bırakılması nedeniyle Manavgat Şelalesi'nde, 1 aydır su seviyesi yükseliyor. Şelale tesislerindeki işletmeler, su baskınları...

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde etkili olan aşırı yağış ve barajlardan su bırakılması nedeniyle Manavgat Şelalesi'nde, 1 aydır su seviyesi yükseliyor. Şelale tesislerindeki işletmeler, su baskınları nedeniyle kapalı tutulurken, şelaleyi görmeye gelen turistler de dönmek zorunda kalıyor. Antalya ve çevresinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Manavgat Şelalesi ile çevresindeki işletmeler, yılbaşından bu yana sular altında kalıyor. Manavgat Şelalesi'ni besleyen Manavgat Irmağı ve Naras Çayı'ndaki Oymapınar, Manavgat ve Naras barajlarında yükselen su seviyesi nedeniyle sürekli su bırakılması sonucu şelaledeki seyir teraslarının bir bölümü, sular altında kaldı. Manavgat Şelalesi'nde su baskınları nedeniyle işletmeler, ocak ayı başından bu yana kapalı tutuluyor. Seyir teraslarının sular altında kalması nedeniyle şelaleyi görmeye gelen yerli- yabancı turistler de dönmek zorunda kalıyor. Son 1 aydır ırmakta su seviyesinin yüksek olması nedeniyle Manavgat Şelalesi'nin su altında olduğunu belirten tesis çalışanlarından İbrahim Günseven, "1 aydır sular bu şekilde yüksek. Şelale olmadığı için girişlerden belediye para alamıyor. İçerideki işletmeler çok zararda. Gelen misafirlerin hepsi 'Şelaleyi göremiyoruz, her taraf kötü' diye isyan ediyor. İşletmemizin alt katı su altında, üst katında tavanlar çöktü. İşletme çalışanları da maddi olarak mağdur" dedi.

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