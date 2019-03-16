(Görüntülü) Maltepe'de serviscilerden "plaka tahdidi" eylemi (HAVADAN GÖRÜNTÜ)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'un çeşitli bölgelerinde servis taşımacılığı yapan çok sayıda esnaf, Maltepe'de bir araya gelerek 'plaka tahdidi" istedi.





Servisçiler Maltepe'deki alana araçlarıyla geldi. Açıklama öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Servisçiler ellerinde taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla plaka tahdidi isteğini dile getirdiler. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bizler İstanbul servis aracı işletmecileri esnafları olarak mesleki istikbalimiz adına olmazsa olmaz dediğimiz, ülkemizde 38 ilde ve bağlı ilçelerde uygulanan plaka tahdidi uygulaması hakkında yasal taleplerimizi anlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Plaka tahdidi nedir? Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, haksız kazancın önüne geçilmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunması için minibüs, taksi ve servis araçlarına plaka sayısının sınırlandırılmasına plaka tahdidi denir." denildi.





Bir başka servisci ise, "Biz tahdit istiyoruz. Tahdit, sınırlandırmadır. Korsanın önünün kesilmesidir. Ve buradan hak etmeyen kişilerin emek