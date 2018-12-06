Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() MALTEPE İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede, kaldırıma park eden bir aracın ön sol lastiği askıda kaldı. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi içine alınan alandaki aracın kurtarma çalışmaları devam editor.
(Görüntülü) Maltepe'de kaldırım çöktü, park halindeki araç askıda kaldı (1)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() MALTEPE İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede,...
06 Aralık 2018 Perşembe 09:34
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