Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL Maltepe'de, sokak üzerinde iki grubun kavgası sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen 1 kadın yaralandı. Olay, 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan birisi silahına sarıldı. O silahtan çıkan kurşunlar sokaktan geçmekte olan adı öğrenilemeyen kadına isabet etti. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü) Maltepe'de İki Grubun Kavgasında Silahla Edilen Ateş Sonucu Yoldan Geçen Kadın Yaralandı
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL Maltepe'de, sokak üzerinde iki grubun kavgası sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen 1 kadın yaralandı. Olay, 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana...
09 Mayıs 2019 Perşembe 17:17
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