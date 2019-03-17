İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN / İstanbul () - EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alınıyor.
(Görüntülü) Maltepe'de EYT Mitingi (2)
İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN / İstanbul () - EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting...
17 Mart 2019 Pazar 15:18
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