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(Görüntülü) Maltepe'de ailece bisiklet keyfi

Meral AKBULUT - Şengüler YEŞİL / İstanbul ()    - MALTEPE Orhangazi Şehir Parkı sahilinde 4 tekerlekli bisikletler ilgi odağı oldu. Aileleriyle birlikte parka gelenler bir süre önce parka konulan 4 tekerlekli bisikletlere ailece binmenin...

Meral AKBULUT - Şengüler YEŞİL / İstanbul ()    - MALTEPE Orhangazi Şehir Parkı sahilinde 4 tekerlekli bisikletler ilgi odağı oldu.

Aileleriyle birlikte parka gelenler bir süre önce parka konulan 4 tekerlekli bisikletlere ailece binmenin keyfini yaşıyor. 

4 tekerlekli bisiklete binenler sahilde deniz manzarası eşliğinde tur atıyor. Proje ile ilgili konuşan bisikletlerin üreticisi Recep Bilal Şengün, "Yoğunluk ve ilgi çok fazla. Geceleri 12'den sonra biz test çalışmalarımızı yapıyoruz. Gündüzleri de insanlara yardımcı olmak adına bisikletleri kiraya veriyoruz. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi var" dedi. Orhangazi Parkı Sevk ve İdare Amiri Coşkun Temel ise "Burası 1 milyon 752 bin metrekarelik bir alan. Yaşlı insanlarımız geliyorlar, güzellikleri daha fazla görsünler, göremiyorlar. Engelli insanlarımız var. Şimdi, geliyorlar burada, bisikletlerle beraber, çoluğuyla çocuğuyla beraber, alanı geziyor, görüyor, gideceği yerlere kadar gidebiliyorlar, bir uçtan bir uca. Bir ucumuz Kartal sınırında, bir ucumuz Bostancı sınırında. Çok büyük bir alan burası" diye konuştu.

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