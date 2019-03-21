Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Petrol fiyatları OPEC kısıntılaır ve ABD yaptırımlarıyla yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...

(Görüntülü) Maltepe'de 3. kattan düşen kişi öldü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE'de oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen Nuri Çetinkaya(57) hayatını kaybetti.    Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Barbaros Yalçın Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya...

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE'de oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen Nuri Çetinkaya(57) hayatını kaybetti. 

 

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Barbaros Yalçın Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede oturan Nuri Çetinkaya(57) sabah uyandığında balkona çıktı. Çetinkaya henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz bir şekilde yatan Çetinkaya'a hayatını kaybettiği belirlendi.


 

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRKEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi sinir krizi geçirilirken ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri sokakta güvenlik şeridini çekerek olay yeri inceleme ekiplerini bekledi. 


 

OLAY YERİ İNCELEMLE EKİPLERİ DÜŞTÜĞÜ YERDE İNCELEMELER YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri sokağı ve Çetinkaya'nın oturduğu evinde  bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmasının ardından Nuri Çetinkaya'nın cansız bedeni ambulansla Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328