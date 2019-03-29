(Görüntülü) Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, hak sahiplerine tapularını teslim etti
29 Mart 2019 Cuma 13:10
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