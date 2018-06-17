(Görüntülü) Malkara'da yağmurdan sonra sokaklar küçük kurbağalarla doldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan onlarca küçük kurbağa görenleri şaşırttı. Malkara'da etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklarda çok sayıda küçük kurbağa görüldü. Özellikle Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde kurbağaları görenler cep telefonlarına kaydederek, 'gökte kurbağa yağdı' yorumlarında bulundu. Mahalleli, küçük kurbağaları görebilmek için yollara çıktı. Mahalle sakinlerinden İbrahim Çakmak (50), ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Caddede çok fazla küçük kurbağa gördük. Bunun neden olduğunu bizde merak ediyoruz. Hepsi aynı boyda ve küçük kurbağalar. Gerçekten şok olduk dedi. Küçük kurbağaları cep telefonuna kaydedenlerde İsmail Süren ise Sanki gökten kurbağa yağdı. Bu nedir böyle ben böyle görmedim. Bu mevsimde yağmur yağmadı gökten kurbağa yağdı heralde. Şaşkınlık içerisindeyiz diye konuştu.