Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

(Görüntülü) Malatya ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklama

MALATYA ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...

MALATYA ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328