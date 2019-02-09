Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...

(Görüntülü) Malatya'da iki otobüs çarpıştı 1 ölü, 17 yaralı (EK)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Malatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si...

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Malatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kent merkezi yönünden Akçadağ'a giden özel halk otobüsünün kavşakta durması, Kayseri yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsünün ise halk otobüsüne çarparak sürüklemesi yer aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328