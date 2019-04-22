(Görüntülü) MAKÜ'lü bilim insanlarından hayvan hastalıkları tanı kiti için önemli adım

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu, ilk antikor üreten hibrit hücreleri geliştirildi. Hayvan hastalıkları tanı kiti için önemli bir aşama olan hibrit hücrelerin üretimiyle yerli ve milli tanı kitinin geliştirilmesi hedefleniyor. MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen Hayvancılık Projesi kapsamında, 'Hayvan Hastalıkları Tanı Kiti' projesiyle hayvan hastalıklarına yönelik yerli ve milli tanı kiti üretilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tanı kitiyle hayvan hastalıklarının daha hızlı tespit edilip uygun tedavinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Proje sonuçlandığında MAKÜ'lü bilim insanlarının ortaya koyduğu tanı kitlerinin hem ülke ekonomisine hem de hayvancılığa büyük katkı sağlaması planlanıyor. Tanı kitiyle besici ve veterinerlerin basit bir yöntemle hayvandan alacakları kan, ağız, burun suyu ya da süt örneğiyle hastalığın tespitini yapabilecekleri belirtildi. 'HASTALIĞIN HIZLI TEŞHİSİ VE TANISI OLDUKÇA ÖNEMLİ' Proje sorumlusu Prof. Dr. Aynur Başalp, amaçlarının hayvan hastalıklarının tanısı için tanı kitleri geliştirerek, bölgedeki hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Proje kapsamında hayvanlarda görülen enterotoksemi hastalığının tanısı için hızlı tanı kitlerini geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Başalp, "Enterotoksemi hastalığı 'Clostridium perfringens' bakterisinin ürettiği çok sayıda toksin, protein ve enzimler tarafından özellikle koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlarda görülen ve oldukça yaygın görülen bir hastalık. Bu hastalığın klinik bulguları maalesef başka hastalıklarla da karıştırılabiliyor. Bu nedenle çiftlik sahipleri, hayvan yetiştiricileri açısından hastalığın hızlı teşhisi ve hızlı tanısı oldukça önemli. Hasta hayvanların sürüden ayrılması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından önemli. Biz laboratuvarımızda enterotoksemiye neden olan 'Clostridium perfringens' bakterisinin ürettiği proteinlerden birine karşı antikor geliştirip, tanı kiti üretmeyi hedefliyoruz" dedi. 'İLK ANTİKOR ÜRETEN HİBRİT HÜCRELERİ' Geliştirilecek tanı kitlerinin hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hem de hayvan hastalıklarının daha hızlı şekilde teşhis edilmesini ve tedaviye yönlendirilmesini sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Aynur Başalp, Türkiye'deki tanı kitlerinin tamamının ithal edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Başalp, üretilecek tanı kitiyle ilgili şunları söyledi: "Günümüzde hâlâ gerek insan sağlığı, gerek hayvan sağlığı konusunda bütün tanı kitlerimizi yurt dışından ithal ediyoruz. Bu anlamda tanı kitleri gibi biyoteknolojik ürünlere oldukça büyük paralar ödüyoruz. Bu proje kapsamında tanı kitlerinde kullanılacak antikoru üreten hibrit hücreyi hibrodoma teknolojisi kullanarak laboratuvarımızda kendimiz geliştiriyoruz. Ve hatta şu an proje kapsamında ilk antikor üreten hibrit hücrelerimizi ürettik. Şimdi bunların tanı kitlerinde kullanılabilirliğini araştıracağız. Böylece kendi ürettiğimiz antikorlarla birlikte kendi hızlı tanı kitlerimizi, biyosensör kitlerimizi yaparak, ülkemizde ilk kez enterotoksemi hastalığının tanısı için kendi milli, yerli tanı kitimizi üretmiş olacağız. Dışa bağımlılığımızı da ortadan tümüyle kaldırmış olacağız. Ürettiğimiz bu tanı kiti uzun vadede Orta Doğu ülkelerinde ve yakın bölgedeki ülkelerde hastalığın görüldüğü ülkelere de ihraç potansiyeli taşıyacaktır."