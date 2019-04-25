Haber: istanbul - D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü arkasında ilerleyen araçtaki kişi tarafından görüntülendi. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde ilerleyen bir sürücü, tehlikeye aldırmadan makas atarak ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü, arkadan gelen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Kendisinin ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerinin hayatını hiçe sayan trafik magandası makas atarak ilerlediği yolda bir süre sonra gözden kayboldu
(Görüntülü) Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandası Kamerada
Haber: istanbul - D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü arkasında ilerleyen araçtaki kişi tarafından görüntülendi. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde ilerleyen bir sürücü, tehlikeye aldırmadan makas atarak ilerledi. Kazaya...
25 Nisan 2019 Perşembe 11:47
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