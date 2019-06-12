(Görüntülü) Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalının yanında mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün saat 11.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının yanındaki istinat...
12 Haziran 2019 Çarşamba 17:07
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalının yanında mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün saat 11.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının yanındaki istinat duvarında 2 yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, urumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Su akan kanalın içerisine giren bir itfaiye eri, istinat duvarının yanında bulunan yavru köpekleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından su ve yemek verilen köpekler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.
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