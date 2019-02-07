(Görüntülü) Mahmut Tayyip'in babası: Koltuklar kurtardı yavrumuzu

KARTAL'da çöken 8 katlı binadan 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın babası Nedim Alemdar, oğlu Mahmut Tayyip'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Baba Alemdar, " Ben ısrarla AKUT'taki arkadaşların yanındaydım. Hep salonunun olduğu yerde dedim. Koltuklar kurtardı yavrumuzu. Amca çocuklarımız hep içeride. Onlarla ilgili endişelerimiz var" dedi. Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Nedim Alemdar kaldıkları binanın sağlam olamadığını belirterek, "Gerçekten akılların durduğu bir noktadayız. Amcamlar, abimler ve biz üç aile buradayız. 25 yıldır bu binada oturuyoruz. Binanın 25 yıllık olduğunu ve bazı eksikliklerinin olduğunu biliyoruz ama bu kadarına pes doğrusu. Bunu yapan firma, şahıslar inanılır gibi değil. Biz de sektörün içindeyiz ama böyle bir şey yok gerçekten. Ben oğlum Tayyip Mahmut'u ararken binada aralara girdim. Kolonlara baktım. Akıllara zarar. O yıllarda buna nasıl izin verilmiş, el insaf" dedi. 'OĞLUMA BİR ŞEY OLURSA YAŞAYAMAM" Alemdar, "Ağabeyim, annem yoğun bakımda Oğlum Mahmut Tayyip iyi. Onu 9 saat sonra kurtardık. Mucize gibi bir şeydi. Yerini biliyordum ben zaten. Çok ısrar ettim kurtaranlara. Sağ olsun arkadaşlar da bana yardım etti. Çünkü ben onlara yol haritası da çizdim. 25 yıldır oturuyorum. Odaları yaşam alanlarını hep söyledim. Annemi, amcamı toplamda 6,7 kişiyi çıkardık. En sonunda da oğlumu kurtardık. Doğduğu zaman ben Cumhurbaşkanının adını verdim. Oğluma bir şey olursa yaşayamam. Ben bu hayattan başka bir şey istemiyorum. Sadece oğlumu istiyorum" diye konuştu. "CUMHURBAŞKANI ARADI" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini telefonla aradığını belirten Alemdar "Sağ olsun Cumhurbaşkanı aradı. Oğluma 'hangi takımı tutuyorsun?' diye sordu. Oğlum, 'Trabzonluyum, Trabzonspor'u tutuyorum' dedi. O da yarın Trabzonspor forması ile geleceğini söyledi. Gelmese de canı sağ olsun. Araması yeter. Oğlum mutlu oldu" dedi. "AMCA ÇOCUKLARIMIZ HEP İÇERİDE" Alemdar, "Ben enkaz altında oğlumun yerini biliyordum. Onun okuldan geldikten sonra evdeki hareketlerinin biliyorum. Üzerini çıkarıp salona geçiyordu. Ben ısrarla AKUT'taki arkadaşların yanındaydım. Hep salonunun olduğu yerde dedim. Koltuklar kurtardı yavrumuzu. Amca çocuklarımız hep içeride. Onlarla ilgili endişelerimiz var. Bu saate kadar daha bir tanesini alamadık. Orada 7-8 kişi daha ailemizin fertleri var. Bir an önce çıkarılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.