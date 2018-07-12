Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada karar açıklandı. 15 Temmuz Derneği, davanın görüldüğü Silivri'deki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 34 Türk bayrağı getirdi. Bayraklar şikayetçilerin bulunduğu masalara konuldu. Mahkeme salonunun çizimi de dernek tarafından yaptırılarak basına dağıtıldı.
(Görüntülü) Mahkeme salonuna 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı getirildi (2)
Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada karar açıklandı. 15 Temmuz Derneği,...
12 Temmuz 2018 Perşembe 12:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.