(Görüntülü) Mahalli Tırmanma Rallisi'nde şehitler için yarıştılar

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen Mahalli Tırmanma Yarışı'nın ilki, şehitleri anmak ve İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Anlamlı yarışta, sporcular kıyasıya mücadele ederken, içlerinde şehit yakınlarının, otomobil ve spor tutkunlarının da bulunduğu izleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık etti.



İMOK tarafından, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek vermek amacıyla, Mahalli Tırmanma Yarışı gerçekleştirildi. 19 aracın katıldığı yarışma, Bornova Garnizon Şehitliği'nden Kayadibi Mahallesi'ne çıkan 5,2 kilomtrelik asfalt parkurda düzenlendi. Garnizon Şehitliği'nde bir araya gelen ve içlerinde şehit yakınlarının, otomobil ve spor tutkunlarının da bulunduğu grup, yarış öncesi anma ve saygı törenine katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı tören sonrası yarışın startı verildi. 27 yarışçının katılımak istediği yarışmada, bazı araçlar teknik arıza sebebiyle çekilmek zorunda kaldı. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa gibi şehirlerden de katılan 19 yarışçı, startın verilmesiyle yarışa başlayarak, yarışı en iyi zamanda tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Tüm gün süren yarış sonunda, yarışı en iyi zamanda tamamlayan pilotun 'İzmir Şehit Aileleri' özel kupasını alacağı bildirildi.



'ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRALARI İÇİN'



Düzenlenen törende konuşma yapan İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "Bu işe gönül veren bizler, sadece yarış heyecanı ve motor sporu tutkunu olarak katılmadık. Her daim hayata karşı duyarlı bir yaklaşım içinde olduk. Bizler büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde dediği gibi, bastığımız yerleri toprak deyip geçmiyor, uğrunda kan döken can veren şehitlerimizi unutturmuyor, kendimizi şehit oğlu, şehit kardeşi, şehit yakını hissediyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyorum. Ruhları şad olsun" dedi.



İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Ağın da bu anlamlı etkinliği düzenleyen İMOK'a teşekkürlerini iletti.



KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER



Yarış öncesi duygularını paylaşan pilot Ayhan Germilli, "Her yarış öncesi pilotlarda mutlaka bir heyecan olur, biz de bu heyecanı yaşıyoruz. Daha önce izleyici olarak bulunmuştum, dolayısıyla etabı biliyorum. Arkadaşları da tanıyorum. Çok zor bir yarış olacağını düşünmüyorum. Ekibimiz de bizler de iyi hazırlandık. Bir aksilik olmazsa, kazanacağımı ümit ediyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır bu sporu yapıyorum, yurt dışında Avrupa ikinciliği elde ettim. Yüzün üzerinde yarışmaya katıldım, genellikle dereceyle bitirdim. Burada en tecrübeli pilotlardan birisiyim" diye konuştu. Araç içerisinde hazır bulunarak heyecanla yarışı bekleyen yardımcı pilot Kaan Kara ise, "Arabamız hazır, bir antrenman çıkışı yaptık, sorun yaşamadık. Ben Safa Narlı'nın yanında oturarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Şuradan git, buradan dön şeklinde komutlar veriyorum. İki antrenmandan sonra üç yarış çıkışı yapacak. Kazasız, belasız, keyifli bir yarış olmasını diliyorum. İlk antrenmanda bir araç takla attı. Yarıştan önce iki araç mekanik sebeplerden yolda kaldı. Yolda kalmak, arıza yapmak mekanik sporun fıtratında var. Şu ana kadar bizim için her şey güzel, umarım yarışı da dereceyle tamamlarız" dedi.



'EĞLENCELİ, ÇABUK, HIZLI GEÇECEK'



Yarışı heyecanla bekleyen pilotlardan Deniz Akbulut ise ik kez katıldığını vurgulayarak, "Sosyal medya sayfasından çekiliş kazanarak yarışa katıldım. Denemek, tecrübe etmek ve eğlenmek için geldim. Normalde farklı sporlarla ilgileniyorum ama böyle bir yarışma içinde olma fırsatım hiç olmamıştı. Normalde araba kullanırken hız yapmayı sevmiyorum ama benim için farklı bir tecrübe olacak" dedi.



Yarışmayı seyretmeye gelen vatandaşlardan Hasan Çil, "Bu spordan keyif alıyorum. Sevdiğim kardeşlerim de bugün yarıştığı için destek olmaya geldim. Bir pazar günü, hava güneşli, böyle bir etkinlik için elverişli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.