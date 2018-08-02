(Görüntülü) Mahallede yangın ve hırsız nöbeti

Süleyman EKİN- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA, () ANTALYA'nın Haşim İşcan Mahallesi'ndeki metruk binalarda çıkan yangınlar ve hırsızlık olayları nedeniyle mahalleli, yangın ve hırsız nöbeti tutuyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi'ndeki ahşap metruk binalarda geçen ay iki hafta arayla yangın çıktı. Yangınların ilkinde, 1306 Sokak'taki 3 ev zarar gördü. O sırada evinde bulunan yaşlı bir kadın son anda kurtarıldı. 30 Temmuz tarihinde de 1303 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Bitişiğindeki evleri tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Üst üste çıkan yangınlar mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Sokakların dar, otomobillerin gelişigüzel park etmesinden dolayı itfaiyenin gecikme ihtimaline karşı kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri, suyla doldurdukları kova, pet şişe ve bidonları evlerinin önünde hazır bulunduruyor. Mahalleli, metruk binaların kasıtlı yakıldığını iddia ederken, son aylarda artan hırsızlık olaylarından dolayı can ve mal güvenliklerinin olmadığını söylüyor. Mahalleli, sit alanı içerisinde yer alan tarihi binaların yıkılması için yetkililerden yardım talep ediyor. Yanan metruk evlerin birinin bitişiğindeki binada kızı ve torunuyla oturan Naciye Kaya (72), yangın ve hırsızlık olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, ?Evimizi yakıp terk etmemizi mi istiyorlar. Biz burayı terk etmeyiz. Biz burada rezillik çekiyoruz. Evimizde uyuyamıyoruz. Evimin önünde yangın çıkar korkusuyla hortumla nöbet tutuyorum. İki kez yangın çıktı. Üçüncü şansımız yok. Geçen yangında kızım ve torunumu aşağıya attım. Onlar kurtulsun. Ben ölürsem öleyim dedim. Böyle yaşanır mı Şehrin göbeğindeyim. Bu kadar sahipsiz miyiz dedi. 5 kiloluk pet şişelerle evlerinin önünde nöbet tuttuklarını söyleyen Ayfer Kaya ?15 Temmuz'dan beri hiç uyku uyuyamıyoruz. Bu bir acizlik. Binama zarar verdiler. 90 kiloluk bacam gitti. Bunu kim karşılayacak diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı. Mahalleli Ercan Çapar ise yaklaşık 2 yıl önce aynı şekilde yangın çıktığını belirterek, ?Geçen 15 Temmuz'da tekrar yandı. Hatta yaktırıldığını düşünüyoruz. Önlem alınmadığı için 2 hafta sonra tekrar yangın çıktı. Biz sürekli yangınlarla yaşamak zorunda kaldık dedi. Gülay Çapar da yangının evlerine sıçramasına 1 metre kaldığını belirterek, küçük bebekleri olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise geçen ay 2 yangın yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi ?Komşularım sokakta yangın çıkar, hırsızlık olur endişesi ile nöbet tutuyor. Ben de azalarımla nöbetteyim. Dün akşam metruk eve 2 kişi girmişti. Koşarak geldik ama gitmişlerdi. Bu insanlar evinden yurdundan oluyor. Dün Anıtlar Kurulu'na gittik. Kurul yıkmak için itfaiyeden rapor bekliyor. Artık çocuklarımız, yaşlılarımız korkarak yaşıyorlar. Güvenliğimiz yok diyerek imza toplandı. Bugün bu imzaları emniyete vereceğiz. Emniyetimiz inşallah güvenliğimizi sağlar. Çünkü bu insanlarla biz uğraşamıyoruz.