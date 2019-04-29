(Görüntülü) Mahallede driftin bedeli ağır oldu

Emin YEŞİL/İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de sık sık cadde ortasında drift yapan ve sokak aralarında abart egzozla (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) dolaşan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Habipler Mahallesi sakinleri aracına taktığı abart egzozla sokaklarda dolaşan ve drift yapan sürücüyle ilgili haber üzerine polis harekete geçti. Araç sürücüsü E.A. yakalandı. E.A.'ya Trafik Kanununun 67/1-d maddesi (drift yapmak) gereğince 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mustafa Tezcan Polis Merkezince "Trafik Güvenliğini Tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.