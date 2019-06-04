(Görüntülü) Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.