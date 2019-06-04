(Görüntülü) Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

BURSA'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.



İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.