(Görüntülü) Madenci aileleri, 'adalet buluşması' için Soma'dan yola çıktı

Serkan ÖZDEMİR-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada verilen karar, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerince protesto edildi. Basın açıklaması yapan 15 madenci yakını, çeşitli şehirlerde 'adalet buluşması' yapmak üzere Soma'dan yola çıktı.



Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada dün verilen karar, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Maden faciasının olduğu saat 15.03'te Soma Beşyol Meydanı'ndaki madenci heykeli önünde toplanan 2'si erkek 15 madenci yakını, 'Adalet için yürüyoruz', '301'in hesabı sorulacak' sloganları attı. Faciada yaşamını yitiren madencilerden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, aileler adına basın açıklamasını okudu. Açıklamasına "Adalet istiyoruz" diyerek, başlayan Çolak, şunları söyledi:



"Çocuklarımız için bugün yola çıkıyoruz. Adalet sadece zenginler için varmış. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Evlatlarımızın katilleri 18 ile 22 yıl arasında hapis cezaları aldı. 301 canı kaybettik; cezası bu mu? Kişi başı yatacakları ceza, 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan anneler ile buluşmaya gidiyoruz. Evlatlarımız geri gelmeyecek, biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin, diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. 'Bedeli ödendi' diye çocuklarımızdan toprak alıp, götüreceğiz. Madende şehit olan çocuklarımız unutulmasınlar, diye yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz. Bu akşam Çanakkale'de saat 19.00'da 'adalet buluşması' gerçekleştireceğiz."



Gülsüm Çolak, 'adalet buluşması' kapsamındaki programlarına ilişkin şunları kaydetti:



"13 Temmuz'da saat 13.00'te İstanbul'un Silivri ilçesinde, avukatımız, evladımız Selçuk Kozağaçlı'ya selam göndereceğiz. Aynı gün saat 20.00'de İstanbul'da Abbasağa Parkı'nda Adalet Forumu'nda olacağız. 14 Temmuz sabahı Tuzla'da işçilerle bir araya geleceğiz. Akşam Kocaeli'de olacağız. 15 Temmuz'da Zonguldak'ta saat 13.00'te, madencilerle buluşacağız. 16 Temmuz günü Ankara'da olacağız, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önüne gideceğiz. Adalet arayışımız bitmeyecek. Evlatlarımız toprağa gömdük, topraktan adaleti yeryüzüne çıkaracağız."



Madenci yakınları, basın açıklamasının ardından Soma'dan yolcu minibüsüne binerek, Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma'daki 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada, dün verilen kararla tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay, tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 10'ar yıl 10'ar ay, Yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8'er yıl 4'er ay ve Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 sanık ise beraat etmişti.