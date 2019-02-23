Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı

(Görüntülü) Lösemi tedavisi gören milli dansçı Kaan, yaşamını yitirdi

İZMİRLİ milli dansçı Kaan Özelçam (17), 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele...

İZMİRLİ milli dansçı Kaan Özelçam (17), 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın, dün hayatını kaybetti.

2014 yılında kurulan İzmir Dans Atölyesi'nin ilk öğrencilerinden biri olan Kaan için sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:

"Kaan'ımızı, canımızı, kahramanımızı dün ışıklara uğurladık. Güzel kalbi, her koşulda asla geri adım atmadan cesaretle önüne bakan ruhu, onu hayata bağlayan dans aşkı ve çalışma azmi, yaşının çok üstündeki zekası ve bilgisi ile hepimizin ilham kaynağı Kaan'cığımızla bir arada geçirdiğimiz her an için şükrediyoruz ve aramızdan zamansız ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzel çocuğumuzu 24 Şubat Pazar günü Ayvalık Saatli Cami'nde öğle namazında defnedeceğiz ve Cunda Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328