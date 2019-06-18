(Görüntülü) Lisinia'da lavantalar açtı, ziyaretçiler akın etti

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda lavantalar açtı. Burdur Gölü kıyısındaki mor lavantaları görmeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, bu yıl bölgeyi 300 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirtirken, Ramazan Bayramı tatilinden bu yana 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Kuruma tehdidiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde dikilen lavanta çiçekleri açtı. Göl kıyısındaki lavantaların mor rengiyle gölün eşsiz mavisi buluşunca ortaya doyumsuz bir manzara çıktı. Yurt içi ve dışından çok sayıda tatilci de bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye akın etmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören yaban hayvanlarını da görme fırsatı buluyor. 'YAKLAŞIK 50 BİN ZİYARETÇİ ALDIK' Lisinia Doğa Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, Ramazan Bayramı tatili süresince binlerce kişinin proje alanını gezdiğini, ziyaretlerin hafta sonunda da devam ettiğini belirtti. Ramazan Bayramı tatilinden bu yana yoğun ziyaretçi trafiği yaşandığını söyleyen Sarıca, "Erken açan lavanta türü olan Lavandula angustifolia'nın açmasıyla Lisinia ciddi anlamda ziyaret ediliyor. Özellikle bayram tatilinde gül bahçelerini de görmek isteyen çok sayıda ziyaretçimiz oldu. O günden bu yana yaklaşık 50 bin ziyaretçi aldık. Bizim hedefimiz bu yıl için 300 bin ziyaretçiydi. Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nde lavantalar açmamış olmasına rağmen bu kadar kısa sürede 50 binli rakamlara ulaştığımıza bakılırsa hedefimizi geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Bunun Burdur'un tanıtımına, turizmine, özellikle ekoturizmine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. 'KATMA DEĞER YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ' Lavantanın hasadı ve sonrasında elde edilen ürünlerden de bahseden Öztürk Sarıca, "Lavanta hasadıyla lavantanın kuru demetleri yapılıp, arkasından yağı çıkartılıyor. Lavanta kolonyası ve lavanta kremleri ve lavantanın yenilebilir ürünleriyle ülkemiz için katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle Lavandula angustifolia türünün yağını da önemli miktarda çıkaracağız. Bu uluslararası piyasada çok ciddi değere sahip bir tür" diye konuştu. 'AROMATİK BİTKİ ALANI 3 BİN DEKARA ULAŞTI' Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki dikim alanlarıyla Lisinia'nın aromatik bitki alanının 3 bin dekara ulaştığını da kaydeden Öztürk Sarıca, şöyle devam etti: "Özellikle lavanta ve su tüketmeyen tıbbi aromatik bitkiler önümüzdeki süreçte çevresel üretim modeli olarak geliştirilecek olursa zannediyorum önümüzdeki yıllarda Burdur Gölü'nün çekilmesinin önlenmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Pek çok kişi büyükbaş hayvancılıktan lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler üretimine geçecektir."