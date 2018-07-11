(Görüntülü) Liseli öğrenciler KHAS’ta

KADİR Has Üniversitesi Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencilerine kapılarını açtı.





Liseli gençlere üniversite deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği yaz okulunu bu yıl iki dönem halinde gerçekleştiren Kadir Has Üniversitesi 2-13 Temmuz tarihlerinde ilk dönem,16-27 Temmuz tarihlerinde ise ikinci dönem öğrencilerini ağırlıyor. Aralarında genetik mühendisliği, arttırılmış mekanik, kuantum, uluslararası ilişkiler, hukuk, mimarlık, girişimcilik, web tasarımı gibi derslerin bulunduğu 20 ders arasından kendilerine yakın olanları seçen öğrenciler üniversitenin Kadir Has Kampüsünde eğitimlerini alıyor. İlk dönem derslerinin başladığı yaz okulunda ikinci dönem için ise kayıtlar sürüyor.





İLK 3 GÜN DERS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR





Bu yıl programa bine yakın öğrencinin katılmasını beklediklerini söyleyen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, derslerin rektör dâhil olmak üzere akademik kadro tarafından verildiğini belirtti. 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm liselileri kapsayan yaz okuluyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Berker, "Bir kısmı 1.5 bir kısmı 3 saat süren derslerin hemen hemen hepsi her gün öğrencilerle buluşuyor. Gençler istedikleri kadar ders seçebilirler ancak önemli olan derslerin çakışmaması. Buna göre her biri 1.5 saat süren 6 dersi aynı anda alabiliyorlar. Biz öğrencilerin deneyim kazanması ve ne istediklerine daha kolay karar verebilmeleri için bu programı yapıyoruz. Mesela girişimcilik dersi alıp sonra hukuka geçenler olabiliyor. Ya da hukuk seçip daha sonra endüstri mühendisliğine geçebiliyorlar. İlk 3 gün özgür seçim günleri. Bu sürede ders değişikliği yapabiliyorlar. Bu program ile kendilerini daha iyi tanıyabiliyorlar. Üniversite havası soluyor, konusunda uzman insanlarla tanışıyorlar" diye konuştu.





ÖĞRENCİLER ASİSTANLIK YAPABİLİYOR, PROJELERDE ÇALIŞABİLİYOR





Derslerde sınıf birincisi olanlara üstün başarı belgesi verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Berker, "Bu öğrenciler daha sonraki yaz okullarında gelip bize asistanlık yapıyorlar. Araştırma projelerinde çalışıyorlar ayrıca bizden tavsiye mektubu alıyorlar. Yaz okulumuza gelmiş ve şu anda Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimine devam eden öğrencilerimiz var" dedi.





ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ TANIYIP BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRİYORLAR





Geçen yıl yaz okuluna gelen bu yıl ise asistan olarak programda yer alan 3 öğrenci Lise Yaz Okulu’nun kendilerine katkılarından bahsetti. Fizik veya matematik alanında ilerlemek istediğini söyleyen Nazlı Uğur Köylüoğlu geçen yıl burada fizik dersi aldığını ve zorlayıcı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Kendi kendimize de bir sürü şey öğrenmemiz ve takip etmemiz gerekiyordu. O açıdan bu ders hem fiziğe olan sevgimi arttırdı hem de kendimi zorlamamı sağlayarak gelişimime katkıda bulundu" dedi.





Akademisyen olmayı hedefleyen Emin Berker de geçen yıl programa katılıp fizik dersi alanlardan. Dersin oldukça zor olduğunu belirten Berker, "Fiziğin temellerine inmemizin yanı sıra mücadele etme konusunda çok fazla şey öğrendim. Zor bir soru görünce kenara atmamam gerektiğini anladım. Sonunda en zorunu bile yapılabileceğimizi gördük. O açıdan çok faydalı oldu" diye konuştu.





Geçen programa dahil olmuş bir diğer öğrenci Volkan Arslan. Elektronik veya makine mühendisi olmak istediğini söyleyen Arslan geçen sene katıldığı fizik dersinin kendisine çok fazla şey kattığını belirtti. Arslan "Fizikle ilgili bilgilerim arttı. Daha çok fizikle ilgilendiğim için bu ders bana çok uygundu. İşin derinine inmek ve konuları tam öğrenmek isteyenler için bu program çok uygun" dedi.