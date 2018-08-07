(Görüntülü) Liseli Damla, 'Genç Çiftçi Projesi'yle baba mesleği arıcılığı tercih etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 25 genç çiftçiye arı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı. Projeye başvuran liseli Damla Güzel(18), babasının mesleğini devam ettirmek için projeye başvurduğunu ve arıcılık mesleğini yapmak istediğini söyledi.



2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tokat'ta 25 genç çiftçiye arı ve arıcılık malzemesi dağıtım töreni Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapıldı. Dağıtım törenine Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir ve genç çiftçiler katıldı. Proje kapsamında her biri genç çiftçiye 30 bin lira değerinde 15 kalemden oluşan ekipman ve 48 adet arılı kovan verildi.



Genç Çiftçi Projesi kapsamında, arıcılık projesinden hak kazanan genç çiftçilere her birine yaklaşık 48 adet arılı kovanları verildiğini söylen Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, "Arıcılıkta kullanacakları 15 kalemden oluşan ekipman ve malzemelerin dağıtımını yapacağız. Bakanlığımızın yapmış olduğu protokol kapsamında arılı kovan ve malzemeleri temin edildi. Bakanlığımız 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamınca ilimize ayrılan 7 milyon 860 bin lira ödenekle Tokat 81 il sıralamasında 7'nci sırada bulunmaktadır. İlimize ayrılan bu miktarla 262 adet proje uygulanacaktır" dedi.



BABA MESLEĞİNİ SEÇTİ



Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde yaşayan açık lise son sınıf öğrencisi Damla Güzel de dedesi Cemal, annesi Cennet ve babası Bektaş Güzel'in mesleklerini devam ettirmek için Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Arıcılık projesinden yararlanmaya hak kazanan Damla Güzel, 48 arılı kovan ve arıcılıkta kullanacağı 15 kalemden oluşan ekipman ve malzemelerini düzenlenen törenle teslim aldı. Arıları sevdiğini ve ailesinin mesleğini devam ettirmek isteğini söyleyen Güzel, "Hedefim arıcılığı büyütüp, ileride kendimi geliştirip daha büyük işletme yapmak. Çevremdeki insanlardan hep olumlu yanıt aldım. Bana bu konuda destek oldular'' diye konuştu.