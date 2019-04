(Görüntülü) Lise öğrencileri sürdürülebilir enerji projesi ile Türkiye İkincisi oldu

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () – LİSE 11’inci sınıf öğrencileri, bitkilerin köküne yakın yerlerde oluşan mikroorganizmalar sayesinde açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çevirdi. TÜBİTAK 50’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Biyoloji dalında Türkiye İkincisi olan öğrenciler, bu proje ile ortalama bir evin elektrik enerjisini üretebileceğini belirtti. TÜBİTAK 50’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sonuçlandı. Biyoloji dalında yarışmaya katılan İSTEK Atanur Oğuz Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri, İstanbul Avrupa Bölge Birincisi ve ardından Türkiye İkincisi oldu. ‘Rizosferdeki Mikroorganizma Faaliyetleriyle Elektrik Enerjisi Üretimi Ve Biochar İlavesiyle Verimin Artırılması’ projesi, Proje Danışmanı F. Ayla Sezer öncülüğünde 11’inci sınıf öğrencileri Dilara Öztekin ve Ayça Özen tarafından yapıldı. Ortaya çıkan proje ile bitkilerin köküne yakın yerde oluşan mikroorganizmaların yarattığı enerji, elektrik enerjisine çevriliyor. Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde, bu enerjinin bitkiden elde edilebilmesi ise sürdürebilir bir enerji kaynağı yaratmış oluyor. Bitkilerden, 1 buçuk voltluk iki kalem pilden daha fazla, yani 3 buçuk voltluk enerji üretilebildiğini ifade eden öğrenciler, bu projenin elektrik enerjisinin kullanılabildiği her alanda uygulanabileceğini belirtti. ÇOK ÇALIŞTILAR Öğrencilerin böyle bir çalışma yapmak istediğinden ötürü çok mutlu olduğunu belirten Proje Danışmanı ve Biyoloji öğretmeni F. Ayla Sezer, “Süreç çok yoğundu. Okul açıldığından beri biz bu konuyla ilgili araştırmalar yaptık. Dilara’nın bulduğu konu çok güzeldi, bunu nasıl geliştirebileceğimize dair beyin fırtınası yaptık. Arkasından da deney süreci başladı. Çok kere denemeler yapıldı. Sonunda elde ettiğimiz sonucu da rapor haline getirdik ve TÜBİTAK’ın proje yarışmasına gönderdik” dedi. Proje sürecinin de çok uzun sürdüğünü ifade eden Sezer, “Önce bir bölge elemesi var. Biyoloji dalında İstanbul Avrupa bölgesinden yarışmaya katıldık. Şubat ayındaki ön elemeyi geçtikten sonra öğrencilerimiz bölge birincisi oldu. Böylece Ankara finallerine katılma hakkı kazandılar. Nisan ayında da final sergisi gerçekleşti ve Türkiye ikincisi oldular” diye konuştu. BATAKLIKTAKİ UYGULAMAYI GÖRÜP TOPRAĞA UYARLAMAK İSTEDİ Bitkilerdeki mikroorganizmaların ortaya çıkardığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren proje hakkında bilgi veren 11’inci sınıf öğrencisi Dilara Öztekin şöyle konuştu: “Dünyada artan nüfusla beraber insanların ihtiyaç duyduğu enerji artıyor. Biz de alternatif bir enerji kaynağı bulmak istedik. Bu yüzden bitkilerin köklerine yakın toprak parçasındaki (Rizosferdeki) mikroorganizma faaliyetlerinden yararlanarak elektrik enerjisi üretti. Bu enerji, elektrik enerjisinin kullanılabildiği her yerde kullanılabilir. İzlediğim bir belgeselden yola çıktım, belgeselde bitki mikrobiyal yakıt hücresi vardı fakat bu düzenek bataklık ortamına kurulmuştu. Ben de bunu kendi coğrafi koşullarımıza uygulamak istedim ve bunu toprağa taşımaya karar verdik. Olabilirliği hakkında da öğretmenimle konuştum. O da olabileceğini söyleyince bu düzeneklerimizi hazırladık ve elektrik enerjisi ürettik. Altı bitkiyi seri bağlayınca 3 buçuk voltluk bir enerji elde ediyoruz yani iki kalem pilden fazla bir enerji açığa çıkmış oluyor.” TELEFON ŞARJ EDEBİLİR, ORTALAMA BİR EVİN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR Elde edilen enerjinin bitki var olduğu sürece devam ettiğini yani sürdürülebilir bir enerji kaynağı yaratıldığını dile getiren 11’inci sınıf öğrencisi Ayça Özen ise “Eğer düzeneğimizi 1 metre karelik alana döşersek telefonumuzu şarj edebilecek enerjiyi buradan sağlayabiliriz. 15 metre karelik bir alana benzer bir düzene kurulursa da ortalama bir evin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliriz. Hali hazırda var olan peyzajlara bu düzenekten kurularak yol aydınlatmalarını karşılayacak enerjiyi sağlayabiliriz. Yeni yapılan sitelere ve parklara, evlerin çatı ve balkonlarına kurulabilir. Dünya üzerinde elektrik enerjisinin hiç ulaşamadığı yerler var. Bu bölgelere düzenekler kurulduğunda kendi enerjisini kendi elde edebilen köyler kasabalar oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.