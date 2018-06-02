(Görüntülü) LGS'ye giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde dualar etti
02 Haziran 2018 Cumartesi 13:08
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