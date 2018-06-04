(Görüntülü) LGS'de "sızdırma" soruşturması: 3 öğretmen gözaltına alındı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında sorularının sızdırılması iddiasına yönelik soruşturma başlattı. 3 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI Ümraniye'de bir okulda yapılan sınav sırasında soruların sızdırıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturmayı başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 3 öğretmen için gözaltı kararı verdi. Öğretmenlerin, sınavın bitmesine az bir süre kala sınava girmeyen bir öğrencinin sınav kitapçığından soruları paylaştıkları iddia edildi. SERBEST BIRAKILDILAR Cep telefonlarının incelenmesi amacıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden izin alınan öğretmenlerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanun kapsamında kaldıkları, bu kurum kapsamında soruşturma yapılması için ilgili kurumdan izin alınması gerektiği, bu izin alınmadığından haklarında işlem yapılmadan serbest bırakıldıkları öğrenildi.