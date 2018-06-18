(Görüntülü) 'Laz Ralli' nefes kesti

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde, her yıl düzenlenen ve 'Laz Ralli' adı verilen tahta araba yarışları, bu yıl da nefes kesti. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan araçların bazılarının tekeri çıktı, bazıları ise hızını alamayarak saman balyalarına çarptı. Yarışlarda 3 kişi hafif yaralandı. Dikkaya köyünde vatandaşlar tekerlekli tahta arabalarla düzenlenen 'Laz Ralli'yi izlemek için köy meydanında toplandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı yaklaşık 1500 kişinin izlediği yarışlar için parkuru daha iyi görmek isteyenler evlerinin balkonlarına ve çatılarına çıktı. Yarışlara katılacak tahta araba sahiplerine yapılan 'Dört tekerlek ve 1 direksiyon şart' uyarı anonsu herkesi güldürdü. Minikler 350 metre, büyükler 500 metre ve gençler 1500 metre yarışlarında, yüzde 40 eğimli dik ve virajlı pistte 28 araç yarıştı. Yarış alanına Türkçe ve Lazca uyarı tabelaları asıldı. Tabelalarda 'Dikkat et düşme' ve 'Viraj var' uyarıları yer aldı. Yarış pistinde yer alan yaya geçidi çizgilerindeki, 'Yaya geçemez' uyarısı ise dikkat çekti. KİMİNİN TEKERİ ÇIKTI, KİMİ BALYALARA ÇARPTI Görevlinin kurusıkı tabanca atışı ile başlattığı yarışlarda, ahşap araçlar saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaştı. Çocuklar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarda el yapımı tahta arabaların bazıları takla attı, bazıları ise hızını alamayarak saman balyalarına çarptı. Tekeri çıkan bazı tahta arabalar ise parkuru tamamlayamadı. Heyecanlı geçen yarışlarda 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yarışlarda birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye ise 250 TL para ödülü verildi.