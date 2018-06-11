TRABZON'da bir kadın, caddede bitkin halde gördüğü kediye ayağındaki lastik ayakkabı ile süs havuzundan su taşıdı. Hayvanseverin davranışı sosyal medyada ilgi gördü. Atatürk Alanı'nda bir kadın, ağacın altında bitkin haldeki kediyi fark etti. Çevrede bir kap arayan kadın bulamayınca, ayağından çıkardığı lastik ayakkabının içine süs havuzundan su doldurdu. Ardından ağaca yaklaşan kadın, ayakkabının içindeki suyun birazını kediye içirdi, birazını da yanına döktü. Hayvansever kadının kediye yardım çabası, cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi topladı.
(Görüntülü) Lastik ayakkabısı ile süs havuzundan kediye su taşıdı
TRABZON'da bir kadın, caddede bitkin halde gördüğü kediye ayağındaki lastik ayakkabı ile süs havuzundan su taşıdı. Hayvanseverin davranışı sosyal medyada ilgi gördü. Atatürk Alanı'nda bir kadın, ağacın altında bitkin haldeki kediyi...
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:41
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