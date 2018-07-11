(Görüntülü) Lapseki'de sokak köpeğinin sırtını kestiler

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeğinin sırtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Sırtında yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda yara oluşan köpek tedaviye alındı. Lapseki'nin Zeytinlik Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeği kanlar içinde bulundu. Mahalle sakinleri tarafından ilçe merkezindeki veterinere götürülen köpeğin sırtında, yaklaşık 15 santimetrelik kesici alet yarası olduğu belirlendi. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ve Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Hayvanseverler, köpeğin sırtını kesen saldırgan ya da saldırganların yakalanıp cezalandırılmasını istedi. 'Kınalı'nın yaklaşık 2 ay önce de üzerine tiner dökülerek, işkenceye maruz kaldığı belirtildi.