Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...

(Görüntülü) Lapseki'de sahile, ölü caretta caretta vurdu

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölü halde sahile vurdu. Lapseki ilçesi Dalyan Mahallesi halk plajında dün saat 19.00 sıralarında köpeklerini dolaştıran Yavuz Güntay...

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölü halde sahile vurdu.

Lapseki ilçesi Dalyan Mahallesi halk plajında dün saat 19.00 sıralarında köpeklerini dolaştıran Yavuz Güntay (51), sahile vuran ölü caretta carettayı fark edip, yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Lapseki Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) ve Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkilileri, inceleme yaptı.

Şiddetli lodos akıntısının etkisiyle kaplumbağanın sahile vurmuş olabileceğini belirten Yavuz Güntay, "Köpeklerimle sahilde geziyorduk. Birden bir yerde toplandılar. Yaklaşıp, baktığımda yaklaşık 60-70 cm boyunda, ölü bir carettanın şişmiş bir şekilde sahile vurduğunu fark ettim. Nesli tükenmek üzere olan bir canlı. Sırt kabuğunda midyeler oluşmuş, demek ki yaşlı bir hayvan. Çok üzüldüm, inşallah ölümü insanların elinden olmamıştır" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325