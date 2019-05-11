(Görüntülü) Laleleri fotoğraflamak için Antalya ve Ankara'dan geldiler
11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:42
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